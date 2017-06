Einmal Steuern zahlen - und sie gleich mehrfach vom Staat zurückfordern. Das hat über Jahre hinweg bei Aktiengeschäften in Deutschland bestens funktioniert. So gut, dass der Fiskus unterm Strich mehr als 30 Milliarden Euro eingebüßt hat. Dem Bundestag war dieser Steuerbetrug einen Untersuchungsausschuss wert. Dessen Mitglieder waren sich nur in wenigen Punkten einig, berichtet Bettina Meyer, aber in einer Sache doch: Diese Praxis war von Anfang an kriminell.