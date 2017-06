Do 22.06.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- “Gesetz wie einen Trojaner reingeschmuggelt“

Immer mehr Menschen nutzen verschlüsselte Messenger wie WhatsApp, die von staatlichen Behörden nicht überwacht werden können. Um das zu ändern, will der Bundestag am Donnerstag ein Gesetz zur leichteren Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp beschließen. Die Sicherheitsbehörden fordern diese Zugriffsmöglichkeit auf Chatprogramme, um die Kommunikation von Verdächtigen mitzuverfolgen. Unsere Hauptstadt-Korrespondentin Andrea Müller bemängelt in ihrem Kommentar zahlreiche Schwachstellen an dem Gesetz.