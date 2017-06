Fr 16.06.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Wieviel Glaube ist noch?

Nach dem neuesten ARD-Deutschlandtrend spielen Glauben und Religion im Leben der meisten Menschen hierzulande keine große Rolle. Für 27 Prozent der Befragten hat Religion gar keine Bedeutung, 36 Prozent geben eine geringe Bedeutung an. Dagegen sagen aber auch 37 Prozent, Religion und Glaube spielen in ihrem Leben eine sehr große oder große Rolle. Das bedeutet: Religion und Glaube dritteln die Gesellschaft. Was heißt das für die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften? Fragt sich Ulrike Bieritz aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.