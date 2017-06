- 'Ehe für alle': Praktisch egal - trotzdem wichtig!

"Wann kann ich zu meinem Freund Ehepartner sagen?" Das fragte der Berliner Ulli Köppe am Montagabend beim "Brigitte"-Talk die Kanzlerin. Diese kurze Frage leitete einen politischen Erdrutsch ein, eine Wende in der Frage der "Ehe für alle". "So richtig realisiert habe ich das noch nicht", gesteht er im Gespräch mit Leon Stebe.