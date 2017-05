Mo 22.05.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Schwarz-Weiß-Denken ist Trump(f)

Die iranischen Wähler haben sich am Freitag mit klarer Mehrheit und trotz vieler Widrigkeiten gegen die Hardliner in ihrem Land entschieden. Nun dürfen die Hardliner in Teheran wieder jubeln: Denn US-Präsident Donald Trump startet auf seiner Nahostreise eine neue "Dämonisierungs-Welle" gegen den Iran, meint unser Korrespondent für den Iran, Reinhard Baumgarten.