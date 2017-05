Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident. Der pro-europäische Linksliberale siegte in der Stichwahl am Sonntag mit großem Abstand (66%) vor der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen (34%). In der Europäischen Union reagierten Politiker mit Erleichterung auf die Entscheidung der Franzosen, in der viele ein Votum für die EU sehen. Hier finden Sie Hintergründe, Einzelheiten und alle Interviews zum Thema.