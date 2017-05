Fr 05.05.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Nach der Entschuldigung: Macht von der Leyen alles richtig?

Ursula von der Leyen hat sich entschuldigt. Bei ihrem Treffen gestern mit den 100 Generälen und Admiralen in Berlin räumte die Verteidigungsministerin ein, dass ihre harsche Kritik an der Bundeswehr unglücklich formuliert war. Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute betont: Jetzt macht sie alles richtig. Ist das so? Jörg Kürschner aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert im Zwischenruf.