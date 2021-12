Kopf oder Bauch - wer trifft hier die Entscheidung? Wie die beiden Entscheidungswege Rationalität oder Intuition sich aus wissenschaftlicher Sicht unterscheiden und was die Entscheidungsstrategien beeinflussen, erforscht der Psychologe Thorsten Pachur. Von Lena Petersen

Mal grübeln wir richtig lange, um eine Entscheidung zu treffen, wälzen die Pro-Contra-Liste im Kopf hin und her und saugen alle Infos auf, die uns helfen könnten, das Richtige zu tun. An anderer Stelle brauchen wir nur einen Bruchteil von Sekunden, um zu wissen, was wir wollen. Wir hören auf unseren Bauch, unsere Intuition - auch bekannt als "sechster Sinn".



Thorsten Pachur ist Psychologieprofessor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung im Bereich Adaptive Rationalität. Er erforscht die unterschiedlichen Strategien, die wir bei Entscheidungen verfolgen. Er erklärt, wann wir zu intuitiven Entscheidungen tendieren, ob sich die Intuition trainieren lässt und inwiefern die intuitiven Entscheidungen dem rationalen Abwägen überlegen sein können.