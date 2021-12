- Welt-AIDS-Tag: Immer noch kein HIV-Impfstoff

"Leben mit HIV - anders als du denkst" - so lautet des Motto zum Welt-Aids Tag am 1. Dezember. Betroffene der Infektionskrankheit werden immer noch stigmatisiert, ausgegrenzt oder benachteiligt. Aufklärung müsse in jeder Generation fortgeführt werden, so die Berliner Aids-Hilfe. Von Sybille Seitz