- Lungenarzt: "Die Impfgeschwindigkeit reicht nicht aus"

Der Intensivmediziner und Lungenarzt Christian Karagiannidis fordert mehr Tempo bei den Booster-Impfungen. So könne verhindert werden, dass Jüngere, die nicht schwer erkranken, das Virus weitergeben und die Intensivstationen noch mehr unter Druck geraten.



Auch gebe es zunehmend Impfdurchbrüche – doch die zumeist bei Menschen über 60 oder mit Vorerkrankungen oder gedämpftem Immunsystem. Diesen Patienten, so Karagiannidis, hätte eine Booster-Impfung helfen können: "Wir sehen an den Daten aus Israel und anderen Ländern, dass mit dieser Booster-Impfung nach fünf bis sechs Monaten der Schutz vor einem schweren Verlauf nochmal deutlich besser ist. Und das ist das, was wir insgesamt für die älteren Menschen im Land brauchen."

In Krankenhäusern werden planbare Operationen verschoben, in Berlin und Brandenburg gilt ab sofort 2G – alles Maßnahmen, um die Situation auf den Intensivstationen zu entspannen. Denn die sind voll. Mindestens die Hälfte der Covid-Patienten, die dort liegen, sind unter 60 Jahren und zum absolut überwiegenden Teil ungeimpft, sagt Prof. Christian Karagiannidis. Er ist Lungenfacharzt an der Klinik Köln-Merheim und wissenschaftlicher Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Boostern würde zwar an der akuten Notsituation wenig ändern, so der Lungenarzt, würde aber verhindern, dass Jüngere, die nicht schwer erkranken, das Virus weitergeben. "Und das ist das, was wir im Januar, Februar, März brauchen. Denn die jetzige vierte Welle wird egal was passiert nicht beendet sein nach Weihnachten. […] Und dafür reicht mir die Impfgeschwindigkeit bei Weitem nicht aus."

Im Moment sei auffällig, dass 40 Prozent der bundesweit 3.000 Corona-Intensivpatienten in Bayern, Thüringen und Sachsen lägen. Das sei eine "unglaubliche Konzentration". Karagiannidis plädiert deshalb dafür, Patienten schnellstmöglich deutschlandweit auf die Krankenhäuser zu verteilen: "Sie können davon ausgehen, dass wir weiterhin mit 50 bis 100 Patienten pro Tag wachsen. Das heißt, in zehn Tagen ist man bei 4.000 Intensiv-Patienten. Es muss sich heute darum gekümmert werden, dass die Menschen in andere Bundesländer verlegt werden", betont der Intensivmediziner.