So 31.10.2021 | 09:43 | WissensWerte

- Die Mathematik der Nachhaltigkeit

Zukünftig soll in Europa das Wirtschaftswachstum nicht mehr an die Nutzung von Rohstoffen gekoppelt sein. Die Mathematikerin Sarah Wolf erstellt Modelle, um zu errechnen wie klimaneutraler Wohlstand möglich werden kann. Sie berichtet darüber in "Soup and Science".