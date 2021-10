picture alliance / CHROMORANGE Bild: picture alliance / CHROMORANGE

- Nobelpreis Physik für drei Klimamodellierer

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, Japener Syukuro Manabe (der in den USA forscht) und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Was diese Entscheidung bedeutet, erklärt Lena Petersen.

Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe haben maßgeblich für eine physikalische Modellierung des Erdklimas gesorgt. Dazu haben sie durch statistische Physik Modelle erstellt und so dazu beigetragen, besser zu verstehen, wie Klima und Wetter zusammenspielen und sich entwickeln können. Das biete ein besseres Verständnis der Erde und des Klimas. Die Experten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zeigten sich laut Lena Petersen positiv überrascht von der Auswahl des Nobelkomitees. Demnach ist diese Entscheidung eine große Anerkennung der Komplexitätsforschung.