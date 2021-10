dpa Bild: dpa

Fr 01.10.2021 | 10:25 | WissensWerte

Smart Urban Farming: Landwirtschaft in der Stadt

Bioökonomen gehen davon aus, dass die Landwirtschaft in der Zulunft in den urbanen Raum wandern wird. Damit dabei keine Rohstoffe oder Energie verschwendet werden, ist die Form der Landwirtschaft hochgradig technologisiert - wie bei ECF Farmsystems in Schöneberg. Von Lena Petersen