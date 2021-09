picture alliance/dpa | Christoph Schmidt Bild: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Di 21.09.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Singen gegen Demenz

Wer dement ist, leidet unter anderem unter Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, kann sich kaum konzentrieren und verliert selbst an altbekannten Orten schnell die Ortientierung. In Berlin startet nun das Projekt "Resonare", durch das Erkrankte und Angehörige wieder in Kontakt treten können - über die Musik.