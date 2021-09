- Auf Spurensuche

Ob Miss Marple oder Prof. Karl-Friedrich Börne - sie sind bekannt, wenn es darum geht, Verbrecher zu jagen und Mord und Totschlag aufzuklären. Über die reale Aufklärung und Prävention von Verbrechen sprechen Expertinnen und Experten beim 115. Treffpunkt Wissenswerte.

Maden, Gene und Viren, letztere auch virtuell, geben Informationen Preis, die zur Aufklärung und auch Verhütung von Verbrechen beitragen. Wie sieht der Alltag eines Rechtsmediziners aus?

Was passiert in einem kriminaltechnischen Labor? Mit welchen Cyber-Attacken haben Bürgerinnen und Bürger und auch Behörden zu rechnen? Und welche Kompetenzen brauchen die Ermittler auf ihrer Jagd nach Verbrecher in der realen und in der Cyber-Welt?

Antworten auf diese Fragen geben:



Prof. Knut Albrecht, Institutsdirektor im Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin

Susanne Bauer, Leitende Kriminaldirektorin am Kriminaltechnischen Institut im Landeskriminalamt Berlin

Christian Willems, Chief Information Security Officer sowie Technischer Leiter openHPI am Hasso-Plattner-Institut