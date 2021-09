imago images/Frank Sorge Bild: imago images/Frank Sorge

12.09.2021 | WissensWerte

- Leben mit dem Coronavirus

SARS-CoV-2 wird in absehbarer Zeit nicht verschwinden, die globale Durchseuchung oder Durchimpfung werde voraussichtlich noch Jahre dauern - das prognostiziert der Lungen-Arzt Torsten Bauer. Was sind also die langfristigen Perspektiven für ein Leben mit COVID-19? Von Axel Dorloff