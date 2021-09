picture alliance / abaca | ABACA Bild: picture alliance / abaca | ABACA

Di 07.09.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Tickende Zeitbomben: Altmunition am Meeresboden

Auf der "Kiel Munition Clearance Week" befassen sich in dieser Woche Fachleute aus aller Welt mit einer Gefahr für Menschen und Umwelt: Große Mengen Altmunition und Sprengstoffe, die noch auf dem Meeresboden liegen. Tiefseeforscher Jens Greinert vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung erklärt, was da alles am Grund der Meere rumliegt.