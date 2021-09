dpa Bild: dpa

So 05.09.2021 | 09:43 | WissensWerte

- PFAS - Umweltgifte für die Ewigkeit

Die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden daher gerne in der Industrie und in Konsumgütern eingesetzt. Doch die Substanzen bauen sich in der Natur nicht ab. Über die "ewigen Chemikalien" hat Axel Dorloff mit Dr. Veronika Zhiteneva im Lunchtalk "Soup & Science" gesprochen.

Sie sind gekommen, um zu bleiben - und sind praktisch unzerstörbar. Die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen werden über Luft und Wasser rund um die Erde transportiert und entwickeln sich zu einem immer größeren Problem, auch in Deutschland. Dazu forscht die Wissenschaftlerin Dr. Veronika Zhiteneva vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Ab November leitet sie ein vierjähriges EU-Projekt zu den per- und polyfluorierten Chemikalien.