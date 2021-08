picture alliance / blickwinkel Bild: picture alliance / blickwinkel

Do 26.08.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Batnight: Die bedrohten Akrobaten der Nacht

Fledermäuse gehören in Mitteleuropa zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten. Um daran zu erinnern, stehen sie Ende August durch die Fledermausnacht besonders im Mittelpunkt. Auch in Berlin und Brandenburg kann man die Tiere erleben. Von Agnes Monka