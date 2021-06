Hirse, Thymian und Esskastanie: Agroforstwirtschaft in der Lausitz

Brandenburgs Felder könnten bei der Bewältigung der Klimakrise helfen. Wie? Das erforscht die BTU Cottbus. Die Aussichten sind vielversprechend, denn in der Lausitz etwa sind die sandig-trockenen Böden für Agroforstwirtschaft gefragt. Von Maren Schibilsky

Der Kombination von Ackerpflanzen, Grünland und Gehölzen auf Brandenburgs Feldern wird ein großes Potential zur Bewältigung des Klimawandels in der Landwirtschaft nachgesagt. Gerade in der Lausitz mit ihren sandig-trockenen Böden sind sogenannte Agroforstsysteme gefragt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Fachgebiet Bodenschutz und Rekultivierung an der BTU Cottbus erforschen, mit welchen Pflanzen und Gehölzen das künftig gelingen kann.