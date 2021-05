- Anna Ijjas - die Frau, die den Urknall bezweifelt

Die Frage, wie unsere Welt, unser Kosmos entstanden ist, ist so alt wie die Menschheit. Jedenfalls nicht mit einem Urknall, sagt Professorin Anna Ijjas vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Mit der Kosmologin hat Thomas Prinzler über die Entstehung des Universums gesprochen.

"Wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist. Wir wissen nicht, was diese dunkle Energie ist, die mehr als 70 % der Energieformen ausmacht und darüber bestimmt, wie das Universum endet und ob es endet." Aber Anna Ijjas will sich damit nicht zufriedengeben: "Ich hatte das Gefühl, es ist nicht genug, Fragen zu stellen. Ich möchte auch gerne wissen, wie gut unsere Antworten sind." Statt den Beginn mit einem Urknall zu erklären, geht sie vom ewigen Universum aus, von immer wiederkehrenden Phasen.