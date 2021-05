imago images/ Hans Blossey Bild: imago images/ Hans Blossey

Mi 12.05.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Grüner Durchbruch: Wasserstoff für Gasturbinen

Wasserstoff als Stromspeicher ist Teil der Hoffnung auf eine CO2-neutrale Zukunft. Berlin hat bis 2025 ambitionierte Ziele für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Forschende an der TU Berlin hoffen derzeit auf einen Durchbruch in der Gasturbinen-Technologie. Von Maren Schibilsky