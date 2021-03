picture alliance / ZUMAPRESS Bild: picture alliance / ZUMAPRESS

Mi 17.03.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Aus für Glyphosat und Genmais in Mexiko

Glyphosat ist eines der umstrittensten Unkrautvernichtungsmittel in der Landwirtschaft. Mit einem Anfang des Jahres in Kraft getretenen Dekret hat Mexiko nun das schrittweise Aus für Glyphosat und Genmais in die Wege geleitet. Von Anne Demmer