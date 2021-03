- Helena Mihaljevic – Ring frei für die digitale Zukunft

Ob Gender Gap in der Wissenschaft oder Bewegungsdaten für eine effektivere Verkehrsplanung – Helena Mihaljevic fasziniert die Datenanalyse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Mit der Informatik-Professorin und amtierenden Berliner Boxmeisterin spricht Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.

Professorin Helena Mihaljevic arbeitet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, HTW, und am Einstein Center für Digitale Zukunft. Sie analysiert die Daten zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen, um empirisch aussagekräftige Informationen über den Gender Gap in der Wissenschaft zu gewinnen; das Potential von Bewegungsdaten erforscht sie für eine effektivere Verkehrsplanung in Berlin.