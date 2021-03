picture alliance / imageBROKER | Michael Runkel Bild: picture alliance / imageBROKER | Michael Runkel

Di 09.03.2021 | 10:25 | WissensWerte

- Europas Auto-Schrottplatz liegt in Afrika

Was wir in Europa nicht mehr gebrauchen können, kommt nach Afrika: So sieht es zumindest mit vielen ausrangierten Gebrauchtwagen aus. Weltweit wurden zwischen 2015 und 2018 14 Millionen Gebrauchtwagen exportiert - davon über 80 Prozent in Entwicklungsländer. Von Antje Dieckhans