Weltkrebstag: Herausforderungen in der Pandemie

Krebskranke befinden sich in der Pandemie in einer doppelten Ausnahmesituation. Das verstärke Existenzängste der Betroffenen sowie die Sorge vor einer Ansteckung im Krankenhaus, so die Onkologin und Geschäftsführerin der Berliner Krebsgesellschaft, Barbara Kempf.