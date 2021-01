- Eröffnung der Staatsbibliothek: "Und dann kam Corona - mehr muss ich nicht sagen"

Die alte Uhr, die über dem Eingang zum Kuppellesesaal eingelassen war, wurde liebevoll restauriert und ist jetzt an der Schnittstelle zwischen saniertem Altbau und ergänzenden Neubauten wieder sichtbar, nahezu auf Augenhöhe führt in der 7. Etage ein schmaler Gang vorbei, der den östlichen mit dem westlichen Gebäudeteil verbindet. Die Zeiger sind auf 22.25 Uhr gestellt, dem Zeitpunkt des Bombentreffers am 15. Februar 1944 | Bild: Staatsbibliothek zu Berlin - PK