dpa/ Patrick Pleul Bild: dpa/ Patrick Pleul

Di 29.12.2020 | 10:25 | WissensWerte

- Fish & Science: Aal-Rettung in Brandenburg

Im Februar setzte die Fischerei Köllnitz im brandenburgischen Storkow über 400.000 kleine Glasaale in die Groß Schauener Seenkette. Die Aale waren an der französischen Atlantikküste gefangen worden und verbleiben nun bis zu 15 Jahre in den brandenburgischen Seen. Von Peter Kaiser