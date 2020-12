imago images/imagebroker Bild: imago images/imagebroker

So 20.12.2020 | 09:22 | WissensWerte

- 100 Jahre Radio

"Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700..." - So begann die erste Radiosendung in Deutschland am 22. Dezember 1920. Thomas Prinzler feiert den 100. Geburtstag des Mediums Hörfunk mit seinen Gästen im Treffpunkt Wissenswerte.

Bild: rbb

Gemeinsam mit Rainer Suckow, Vorsitzender des Fördervereins "Sender Königs Wusterhausen", und mit Steffen Meyer-Tippach, Referent Digitalprojekte und Radio bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg Referen, blickt Thomas Prinzler zurück in die Vergangenheit auf 100 Jahre Radio - und seine Zukunft. Mehr Infos zum Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen - Rundfunkstadt -

Bild: imago images