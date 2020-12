Bild: imago stock&people

- Die Entschlüsselung der Papyri von Elephantine

In Berlin lagern seit über 100 Jahren teils ungelesene und unerforschte Papyri. Verena Lepper betreut diesen unermesslichen Schatz von rund 30.000 Objekten in 10 verschiedenen Sprachen, der nach Ansicht von Experten die Geschichtsschreibung in ein neues Licht tauchen könnte. In Soup & Science erzählt sie Thomas Prinzler von dieser Mammutaufgabe.

Prof. Verena Lepper mit Gespräch mit Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler

Aufbewahrungskisten von 1907 mit Papyrusfragmente aus Elephantine in dem Magazin vom Archäologischen Zentrum Berlin

Papyrusfragmente aus Elephantine in dem Magazin vom Archäologischen Zentrum Berlin

In Glas gefasster Papyrus im Magazin des Archäologischen Zentrum Berlin

Prof. Dr. Verena Lepper, Ägyptologin und Kuratorin der Papyrussammlung des Ägyptischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin in Magazin der Papyrussammlung









Verena Lepper ist Ägyptologin und Orientalistin am Archäologischen Zentrum der Staatlichen Museen zu Berlin. Die ausgezeichnete Ägyptologin beherrscht aufgrund ihres Fachgebietes 15 Sprachen darunter ausgestorbene wie Aramäisch, Hieratisch oder Koptisch.