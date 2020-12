imago images/ryanking999 Bild: imago images/ryanking999

Do 03.12.2020 | WissensWerte

- Operation Achselschweiß

Wer in Japan Eltern unterschiedlicher Herkunft hat, wird landläufig als "hafu" bezeichnet, als halber Japaner. In der konformistischen, japanischen Gesellschaft haben sie es nicht immer leicht. So kann mancher oder manche schon durch kleine Dinge unangenehm auffallen, etwa durch den Geruch. Von Kathrin Erdmann