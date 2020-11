Michael Scherer/Technologiestiftung Berlin Bild: Michael Scherer/Technologiestiftung Berlin

So 29.11.2020 | 09:44 | WissensWerte

- Organoide: Das Hirn in der Petrischale

Dr. Anna Löwa erforscht am Berliner Max-Delbrück-Centrum die Funktionsweise des menschlichen Gehirns an Organoiden - Mini-Hirnen in der Petrischale. Das Ziel: Eine Alternative zu Tierversuchen zu finden. Thomas Prinzler spricht mit ihr darüber.