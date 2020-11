imago images/photothek Bild: imago images/photothek

So 22.11.2020 | 09:22 | WissensWerte

- Wie nachhaltig ist die Digitalisierung?

Ist das noch gut oder kann das weg? Was bedeutet das immer neue Smartphone für die Arbeitsbedingungen in Afrika? Und was heißt Digitalisierung für unser Zusammenleben? Diese Fragen diskutiert Thomas Prinzler mit seinen Gästen beim 110. Treffpunkt Wissenswerte.

Es diskutieren:

Prof. Dr. Stefan Rammler, Direktor Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Prof. Dr. Tillmann Santarius, TU Berlin, Institut für berufliche Bildung Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben, TU Berlin, Leiterin des Fachgebiets Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung in der Elektronik Gesprächsleitung Thomas Prinzler, Wissenschaftsredakteur

Bild: Michael Scherer/TSB

Der Treffpunkt WissensWerte ist eine Veranstaltung der Technologiestiftung Berlin und Inforadio (rbb), gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und die Investitionsbank Berlin aus Mitteln des Landes Berlin. Der 110. Treffpunkt WissensWerte fand am Montag, 16. November 2020 um 10:00 Uhr in der Technologiestiftung Berlin, Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin statt.