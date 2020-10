- Dem Eis beim Sterben zusehen

Am 20. September bricht das Forschungsschiff Polarstern zu einer einzigartigen Expedition auf. Der Eisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) wird sich im arktischen Eis einfrieren lassen und mit dem Eis ein Jahr lang durch das Nordpolarmeer driften. Prof. Markus Rex vom AWI in Potsdam leitet MOSAiC, die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Ziel der Forscher an Bord der Polarstern ist es, die Auswirkungen des arktischen Klimas auf das Klima in unserer Region zu verstehen.