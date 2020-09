Reich/Technologiestiftung Bild: Reich/Technologiestiftung

So 13.09.2020

- Der intelligente Kiez

"Mobilität, Energie, Ressourcen und Lebensqualität (…) sind die bekannten Herausforderungen, denen sich Städte heute und noch mehr in der Zukunft stellen müssen", steht es in der Studie "Das intelligente Quartier" der Berliner Technologiestiftung. Doch wie sieht ein nachhaltiges Stadtmanagement in der Praxis aus? Antworten geben Expertinnen und Experten im Gespräch mit Thomas Prinzler.

Auf dem Podium Anne-Caroline Erbstößer

wiss. Mitarbeiterin und Autorin der Studie "Das intelligente Quartier", Technologiestiftung Berlin Dr. Beate Mekiffer

Teamleiterin Innovationsprojekte, WISTA Management GmbH Prof. Dr.-Ing. Christoph Nytsch-Geusen

Institut für Architektur und Städtebau, Universität der Künste Berlin Thomas Prinzler,

Moderator und Inforadio-Wissenschaftsredakteur