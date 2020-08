- Im Eis - die Expedition MOSAiC

Die MOSAiC-Expedition ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Mit dabei: die Berlinerin Dr. Stefanie Arndt. Über die Forschung und das Leben an Bord des deutsche Forschungseisbrechers "Polarstern" und im Polareis erzählt die Meer-Eis-Physikerin beim Lunchtalk Soup & Science mit Thomas Prinzler.

Dr. Stefanie Arndt arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie gehörte zu dem Team, dass von Anfang März an auf der "Polarstern" zum Nordpol driftete – und doppelt so lange wie geplant im Eis war. Ihre Reise dauerte insgesamt 145 Tage, denn durch die Corona-Pandemie waren auch die ForscherInnen auf dem Schiff gefangen, stand auch die Fortführung der einjährigen MOSAiC-Expedition auf der Kippe.