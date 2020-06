- Von Göttinnen, Menschen und der Zerstörung der Natur

In der römischen Mythologie war Flora die Göttin der Blüte, die "hauchte Frühlingsrosen… aus ihrem Munde." (Ovid). Und auch viele Pflanzennamen klingen wie Poesie: Zimt-Erdbeere, Schokoladen-Kosmee und Kriechender Sellerie. Aber es sind doch nur die Namen für vergangene und vergehende Pflanzen dieser Welt. Allesamt stehen sie auf der Roten Liste der ausgestorbenen oder bedrohten Arten. Der Tasmanische Beutelwolf und die Weihnachtsinsel-Spitzmaus sind schon verschwunden. Pandabär und Nördliches Breitmaulnashorn könnten noch gerettet werden, so die Meinung der Experten beim 105. Treffpunkt WissensWerte "S.O.S – Save Our Species".

"Aber du wirst richten, heilige Natur!", schrieb Friedrich Hölderlin im 19. Jahrhundert. Immer schneller zerstört der Mensch seine eigentlichen Lebensgrundlagen, untergräbt die Kapazität der Natur, sich selber zu regenerieren.

Auf dem Podium des 107. Treffpunkt WissensWerte diskutieren:

Prof. Dr. Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin (BGBM);



Derk Ehlert, Wildtierexperte der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz;



Dr. Kirsten Thonicke, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Abteilung Erdsystemanalyse, Sprecherin des Projektes "Biodiversität, Ökosystemleistungen und Klimawandel";

Thomas Prinzler, Moderator.