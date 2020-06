Die Veranstaltung "In die Röhre geschaut" findet am 17.06.2020 um 12:30 Uhr in der Technologiestiftung Berlin, Grunewaldstraße 61, 10825 Berlin statt.

Aufgrund der aktuellen Auflagen und Regelungen zum Schutz Ihrer Gesundheit haben wir eine begrenzte Anzahl von Plätzen für die Aufzeichnung in der Technologiestiftung Berlin. Wenn Sie vor Ort am 17. Juni am Gespräch teilnehmen möchten, schicken Sie uns Ihre Anmeldung bis zum 15. Juni an event@technologiestiftung-berlin.de