dpa/ Sebastian Gollnow Bild: dpa/ Sebastian Gollnow

Do 11.06.2020 | 10:25 | WissensWerte

- Wie hoch ist das Vertrauen in die Wissenschaft?

Verschwörungstheoretiker*innen und Wissenschaftsfeinde verzeichnen Zulauf, in vielen Ländern - auch in Deutschland - werden Wissenschaftler*innen in der Corona-Krise angegriffen oder diffamiert. "Wissenschaft im Dialog" veröffentlicht jährlich das Wissenschaftsbarometer, über das WiD-Geschäftsführer Markus Weißkopf Auskunft gibt.