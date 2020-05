Colourbox Bild: Colourbox

Di 26.05.2020 | 10:25 | WissensWerte

- Hunde erschnüffeln Corona-Infektion

Hundenasen erkennen Menschen, Sprengstoff, Drogen - und vielleicht auch Viren. In Finnland konnten die Vierbeiner in einer Pilotstudie am Geruch des Urins unterscheiden, wer mit Corona infiziert war und wer nicht. Wissenschaftsautorin Anja Braun berichtet.