Do 26.03.2020 | 09:05 | WissensWerte

- SpaceConnectsUs - Verbunden über die ganze Welt

In der Coronakrise gibt es immer wieder Aktionen der Solidarität - auch in der Wissenschaft. Am Donnerstagnachmittag startet unter anderem die Europäische Raumfahrtagentur ESA eine Aktion der Ermutigung. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler berichtet über SpaceConnectsUs.