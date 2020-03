Colourbox Bild: Colourbox

Fr 20.03.2020 | 13:45 | WissensWerte

- Wie wir in der Coronakrise mit Angst umgehen können

Bilder von leeren Supermarkt-Regalen und täglich neue Meldungen: Wie können Menschen in der Corona-Krise mit Angst umgehen? Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat darüber mit Professor Gerd Gigerenzer gesprochen. Er ist Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.