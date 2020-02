- 20 Jahre Weltkrebstag: Was kann die Medizin leisten?

Der Weltkrebstag wird zur Erinnerung an Krebspatienten heute zum 20. Mal gefeiert. Prof. Dr. Petra Feyer ist Vorsitzende der Berliner Krebsgesellschaft. Im Interview erklärt sie, wie die Zukunft der Tumorforschung aussieht und was bei einer Diagnose zunächst zu tun ist.

Heute ist Weltkrebstag. 93.400 Menschen sind allein in Berlin in den letzten 10 Jahren an Krebs erkrankt. Menschen, für die sich mit einem Moment, mit einem Gespräch irgendwo in einem Behandlungszimmer das Leben wie sie es kannten schlagartig verändert hat. Diagnose Krebs. Das zieht einem den Boden weg. Das klingt nach Todesurteil. Das verändert alles, für Kranke, für Familien, für Freunde und Kollegen.

Petra Feyer ist Direktorin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Vivantes Klinikum Neukölln und Vorsitzende der Berliner Krebsgesellschaft. Sie kennt diesen Moment, in dem sich für Patienten alles verändert. Den Moment der Diagnose, wenn Sie auf der einen Seite des Schreibtischs sitzen. Zunächst erlebe sie bei vielen Patienten den Absturz in ein tiefes Loch. Depression. "Unsere Aufgabe ist es dann, zu erklären, wo stehen wir heute in der Krebsmedizin und was können wir leisten“, sagt Feyer.

Betroffene sollten Beratungsgespräche annehmen



Heute sei man in der Lage, Zuversicht zu vermitteln. 80 Prozent der Brustkrebserkrankungen könnten geheilt werden. Mit dem Moment der Diagnose setzt sich eine Behandlungsmaschinerie in Gang. Menschen, die nie etwas mit Medizin zu tun hatten, müssen für sich schwierige Fragen klären - was für Hilfe benötigen Menschen mit Krebs und ihre Familien besonders dringend? "Die Betroffenen sollten Beratungsgespräche wahrnehmen." Die Berliner Krebsgesellschaft biete hier kostenlose Beratungsgespräche an.

Man habe in Berlin laut Feyer mittlerweile sieben Tumorzentren, die auch einen entsprechen Tumorlotsen haben, so dass sich Patienten entsprechend beraten lassen können. Dort werden Fragen geklärt wie, was wäre jetzt mein nächster Schritt. Später könne man dann auf den Patienten zugeschnittene Therapiekonzepte empfehlen, was der behandelnde Arzt dann mit dem Patienten bespricht.