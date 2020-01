- Deepfake: Verbesserte Manipulationen von Videos

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos steht auch der Umgang mit Deepfakes auf dem Programm. Diese Technologie ermöglicht täuschend echt wirkende aber manipulierte Videos. Informatikprofessor Christian Theobalt erklärt, welches Potenzial in dieser Technologie steckt .

Am Computer können zum Beispiel Gesichter, Stimmen, Orte in Videos inzwischen so manipuliert werden, dass die Veränderung kaum noch wahrnehmbra ist. Christian Theobalt ist Professor für Informatik und leitet die Forschungsgruppe Grafik und Video am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Er sagt, die Technologie von Deepfakes ermögliche spannende Anwendungen.

Dazu gehören etwa Spezialeffekte für Filme - diese werden durch die Computertechnik einfacher und haben eine bessere Qualität. So lassen sich etwa die Mundbewegungen eines Films an die Synchronisation anpassen. Außerdem können damit maschinelle Lernverfahren für Künstliche Intelligenz entwickelt werden.

Deepfake zwischen Nutzen und Missbrauch

Die Technologie lasse sich auch für Misinformationen nutzen. So könnte jemandem eine täuschend echte Aussage in den Mund legen. Das Institut forsche daher auch daran, wie man Manipulationen in Videos erkennt. Bisher seien Modifikationen mit bloßem Auge zu erkennen.

Der Professor sieht aber "keinen Grund für Alarmismus". Es ist aber wichtig, über diese Technologien zu informieren. Dazu bedürfe es auch der Aufklärung über die Möglichkeiten der Manipulation - ähnlich wie dabei, Quellen von Videoinhalten in sozialen Netzwerken zu hinterfragen.