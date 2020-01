- Auslaufmodell Auto?

Was ist das Verkehrsmodell der Zukunft: Carsharing, E-Bikes, autonome Busse und Bahnen und schlichtweg die eigenen Füße? Dagegen spricht der Boom von SUVs und Geländewagen. Verkehrsforscherin Christine Eisenmann steht Moderator Thomas Prinzler Rede und Antwort.

Das Auto als Mittel der individuellen Fortbewegung hat ausgedient! Carsharing, E-Bikes, autonome Busse und Bahnen und die eigenen Füße werden zukünftig die Menschen in Bewegung halten - sagen zumindest die Verkehrsforscher*innen. Dem gegenüber steht jedoch die Realität: SUVs und Geländewagen boomen. Erstmals wurden in diesem Jahr mehr als eine Million dieser Fahrzeuge neu zugelassen, eine Steigerung von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie haben in Deutschland inzwischen einen Marktanteil von 30 Prozent.

"Es gibt Veränderungen, doch diese Pflänzchen sind noch sehr klein", sagt Christine Eisenmann vom Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt. Über diese Pflänzchen und wie sie wachsen können, spricht sie mit Thomas Prinzler beim Lunchtalk "Soup & Science" von Inforadio und Technologiestiftung Berlin.