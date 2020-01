dpa/ Jan Woitas Bild: dpa/ Jan Woitas

Di 07.01.2020 | 10:25

- Verpackungsfreier Supermarkt: Precycling im Einzelhandel

Rund 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fallen jährlich im Einzelhandel an. Seit 2014 versucht die sogenannte "unverpackt"-Branche die Verpackungsreduktion im Einzelhandel anzukurbeln. Wissenschaftler an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde erforschen zudem, wie ein verpackungsfreier Supermarkt aussehen könnte.