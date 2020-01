Bild: imago images / ZUMA Press

WissensWerte - Raumstation 2.0: Das Tor zur nächsten Mondlandung

Alle drei Jahre treffen sich die in Europa für Raumfahrt zuständigen Forschungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsminister - in dieser Woche in Sevilla. Guido Meyer erklärt, wie Europa künftig auf den Mond landen will.