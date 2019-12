Ami Vitale/Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Bild: Ami Vitale/Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW)

- SOS - Pandabär, Nördliches Breitmaulnashorn und Co

Das Nördliche Breitmaulnashorn ist akut vom Aussterben bedroht, lediglich zwei Nashörner leben noch in einem Schutzgebiet in Kenia. Das internationale Forschungsprojekt BioRescue will diese Art retten. Doch soll sich der Mensch so in die Natur einmischen?

Mexikanischer Grizzlybär, Tasmanischer Beutelwolf, südafrikanisches Quagga und Weihnachtsinsel-Spitzmaus sind ausgestorben. Aber das sind laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion lediglich vier von 81 seit dem Jahre 1500 von der Erde verschwundenen Säugetieren. Die Liste der ausgestorbenen oder vom Aussterben bedrohten Tierarten ist ungleich länger, umfasst sie neben den Säugetieren unter anderem auch Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Insekten.

Die letzten ihrer Art

Und auch das Nördliche Breitmaulnashorn ist fast verschwunden, lediglich zwei Exemplare leben noch – streng bewacht – in einem Schutzgebiet in Kenia. Und hier setzt das internationale Forschungsprojekt BioRescue zur Rettung dieser Art an. Wie wollen die Forscher*innen das Nördliche Breitmaulnashorn retten? Sollte der Mensch sich so in die Natur einmischen? Welche Aufgaben können Zoologische Gärten bei der Rettung der Tierwelt erfüllen? Und wie kann jeder aktiv beim Tierschutz werden?

Antworten auf diese Fragen geben die Expert*innen beim 105. Treffpunkt Wissenswerte "SOS - Save Our Species" von Inforadio (rbb) und Technologiestiftung Berlin. Auf dem Podium: Prof. Dr. Thomas Hildebrandt, Abteilungsleiter Reproduktionsmanagement, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V. Dr. Andreas Knieriem, Direktor und CEO Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz, WWF Deutschland Moderation: Thomas Prinzler, Inforadio (rbb)