"Save our Species" - Thomas Prinzler lädt ein zum Treffpunkt Wissenswerte

Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion über ausgestorbene oder vom Aussterben bedrohte Tierarten ist lang. Sie umfasst neben den Säugetieren unter anderem auch Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Insekten. Jedes Jahr verschwinden neue Tierarten von der Erde. "S.O.S. - Save our Species" heißt deshalb die neueste Veranstaltung "Treffpunkt Wissenswerte" von Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler. Im Inforadio-Studio berichtet er, was genau dabei bevorsteht.



Mexikanischer Grizzlybär, Tasmanischer Beutelwolf, südafrikanisches Quagga und Weihnachtsinsel-Spitzmaus sind ausgestorben. Aber das sind laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion lediglich vier von 81 seit dem Jahre 1500 von der Erde verschwundenen Säugetieren.



Die Liste der ausgestorbenen oder vom Aussterben bedrohten Tierarten ist ungleich länger, umfasst sie neben den Säugetieren unter anderem auch Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Insekten. Und auch das Nördliche Breitmaulnashorn ist fast verschwunden, lediglich zwei Exemplare leben noch – streng bewacht – in einem Schutzgebiet in Kenia. Und hier setzt das internationale Forschungsprojekt BioRescue zur Rettung dieser Art an.