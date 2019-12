imago images / Gerhard Leber Bild: imago images / Gerhard Leber

Mi 04.12.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Anpassungsstrategien: Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Dem Berliner Wald geht es schlecht - und auch in Brandenburg machen Trockenheit und Klimawandel den Wäldern zu schaffen. "Wir haben Schäden bei fast allen Baumarten", klagt Andreas Bolte, Leiter des Thünen-Instituts für Waldökosysteme in Eberswalde. Mit großer Sorge blickt er auf die kommenden Jahre und fordert im Inforadio, die Wälder "umzubauen". Mögliche Baumarten sind Douglasien und Roteichen oder die Libanon-Zeder, so Bolte.